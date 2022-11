Bei idealen äußeren Bedingungen – trocken und nicht zu kalt – hat Stadtbürgermeister Michael Vettermann am Freitagnachmittag den Rockenhausener Weihnachtsmarkt eröffnet. Es ist der erste „normale“ Budenzauber seit 2019.

Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 und der abgespeckten Version unter 2G-Bedingungen im Vorjahr dürfen Gäste nun also wieder ohne Beschränkungen das Angebot der 36 Stände auf dem Marktplatz, dem Mühlweg-Parkplatz und in der Schlossstraße genießen. „Ich merke, es ist Bedarf an unserem Weihnachtsmarkt, jeder sehnt sich nach ein bisschen Normalität“, sagte Vettermann mit Blick auf die vielen Besucher, von denen sich manche direkt den ersten „Gliehwoi“ schmecken ließen.

Weniger elektrische Beleuchtung

Das Ambiente sei somit „wieder fast wie früher“ – fast deshalb, weil man angesichts der Energiekrise „ein wenig an der Beleuchtung gespart“ habe, so der Stadtchef. Zumindest der Marktplatz werde aber so illuminiert, „dass wir in Weihnachtsstimmung kommen“. Ein Sonderlob für die Organisation zollte er Team 4 der Standortentwicklung, dem Bauhof und dem Kulturbüro.

Zeit für Kirche, Musik und Kinderkino

Bläserensembles der IGS und der Gesangvereinskapelle Rockenhausen haben die Eröffnung gekonnt musikalisch begleitet, am Abend gab „Voll der Chor“ in der protestantischen Kirche ein Konzert. Dort beginnt heute die bis 4. Dezember andauernde Aktion „Zeit für Kirche“, im Freien wird an den kommenden beiden Tagen unter dem Motto „Märchen“ ein buntes Programm mit Tanz-, Musik- und Theateraufführungen geboten. Im Zirkushaus Pepperoni gibt es ein Kinderkino. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Weitere Infos unter www.rockenhausen.de.