In Münchweiler hieß es „Großreinemachen für die Natur“: Die örtliche Jugendfeuerwehr hatte mit ihren „Bambini“ den ersten Münchweilerer „Dreck-weg-Tag“ ausgerufen.

Einer der vier Aufgaben der Feuerwehr, dem Schützen, widmet die Jugendorganisation besondere Aufmerksamkeit. Was geschieht mit dem Müll, wenn er nicht in der Tonne, sondern in der Natur landet? Zu schützen gilt es eben nicht nur Mensch, Tier und Sachwerte, sondern auch die Natur und unseren Lebensraum. Welche Schäden achtlose Müllentsorgung verursacht und die verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt, dies galt es, für die jüngsten Mitglieder der Feuerwehr, die Bambini, erfahrbar machen.

Selbst sprichwörtlich vor der eigenen Haustür aktiv werden zu können, ließ die Idee für den „Dreck-weg-Tag“ schnell Form gewinnen. Die Bambini fanden sich mit ihren Eltern und Geschwistern zur Aufräumaktion am örtlichen Bürgerhaus ein. Der erste Fund war dann auch schnell gemacht: in der in unmittelbarer Nähe fließenden Alsenz wurden von den jungen Helfern erfolgreich zwei Gartenstühle geborgen. Auf dem Weg zu Grillhütte und Sportplatz folgten dann weitere unschöne Entdeckungen. Besonders im nahegelegenen Wald stieß man auf immer mehr achtlos entsorgte Gegenstände. Über Bauschutt bis hin zu Einzelteilen eines Autos und ganzen Campingeinrichtungen fand sich immer mehr zu bergendes Sammelgut ein. Bei Entsorgung und Abtransport wurden die jungen Helfer zusätzlich vom Feuerwehrförderverein unterstützt.

Auch für 2023 ist Dreck-weg-Tag geplant

Die insgesamt zweistündige Aufräumaktion hat Organisatoren und Teilnehmer darin bestärkt, den „Dreck-weg-Tag“ künftig als jährlich stattfindende Veranstaltung zu planen. Mitorganisatorin Jasmin Becela zeigte sich auch persönlich vom Erfolg der Aktion überzeugt. Einen genauen Termin für den „Dreck-weg-Tag 2023“ gibt es im Moment zwar noch nicht, aber dass man sich auf diese Weise für ein „müllfreies Münchweiler für alle“ einsetzen will, steht bereits fest.