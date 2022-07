Im Frühjahr war es noch eine vage Idee, im Juli ist es zur Realität geworden: In der katholischen Kirche in Rockenhausen ist der neue Kinderchor zum ersten Mal aufgetreten – und das noch früher als erwartet.

„Wir haben uns sehr spontan überlegt, noch vor den Ferien in der Kirche zu singen“, erzählt Chorleiter Cedric Cullmann. Acht Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren, sieben Mädchen und ein Junge, sangen dann zum ersten Mal die einstudierten Lieder: „Wir sind eingeladen zum Leben“, „Gott dein guter Segen“ und „Tanzen, ja Tanzen“. Begleitet wurde die Gruppe von dem ehemaligen Dekanatskantor Siegmar Junker auf dem Klavier und Thomas Rusch auf der Gitarre.

Im Mai war der Kinderchor vom Freundeskreis der Jungen Kantorei der Pfarrei des Heiligen Franz von Assisi in Rockenhausen neu gegründet worden. „Mit unserem ersten Auftritt sind wir sehr zufrieden“, freut sich Cullmann, der noch etwas Wachstumspotenzial bei der Größe des Chors sieht. Die Kinder proben im Kolpingsaal in der Alleestraße in Rockenhausen jeden Mittwoch von 17 Uhr bis 17.45 Uhr (außer in den Ferien).