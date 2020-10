Schon von weitem waren sie zu hören, dann tauchten zwei „fliegende Keile“ auf. Anfang Oktober sind die ersten Kraniche über Mörsfeld hinweggezogen.

Über 40 Kraniche strebten eilig in Richtung Südwesten in ihr Winterquartier. Der kleine Zug mit nur 40 Vögeln ist ein Hinweis darauf, dass die Reiselust bei den Kranichen noch nicht allzu groß gewesen sein kann.

Dafür sprechen auch vier weitere Meldungen, die in diesen Tagen beim Nabu eingingen. Den Vogelkundlern zufolge kamen die Kraniche wohl vom Lac du Der-Chantecoq, einem großen Stausee in der südlichen Champagne, wo sich jährlich im Herbst Tausende von Kranichen vor dem Weiterflug nach Süden sammeln. Die Kranich-Meldezentrale in Winnweiler bittet wieder um Meldung von Kranich-Beobachtungen unter Telefon 06302 2528.