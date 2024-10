Am Samstag, den 26. Oktober ist es soweit: Die erste Kinderwanderung auf dem neu eröffneten Spürnasenweg „Gugg emol“ in Albisheim startet. Die Verbandsgemeinde Göllheim lädt alle kleinen und großen Spürnasen ab sechs Jahren ein, den Weg gemeinsam zu entdecken und zu erforschen. Der Spürnasenweg, der erst dieses Jahr eingeweiht wurde, widmet sich den Themen Umwelt- und Naturschutz sowie den Tieren, die rund um den Wartturm leben. Gemeinsam mit Gästeführer Wolfgang Müller und den Maskottchen des Weges Rosa, Paul und Fritzi gehen die Kinder auf eine spannende Entdeckungsreise rund um den Wartturm. Die Kinder haben dabei die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und mehr über die Natur und die Tiere der Region zu erfahren.

Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz bei Zellers Weinlounge in Albisheim. Eltern und Sorgeberechtigte werden gebeten, die Kinder zu begleiten. Die Wanderung wird etwa zwei Stunden dauern, die Teilnahme ist kostenfrei. Wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk werden erbeten. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, entweder per E-Mail an tourismus@vg-goellheim.de oder telefonisch unter 06351 4909 81.