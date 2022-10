In nur zwei Stunden rund 50 Kilo Müll gesammelt: Das ist die stattliche Bilanz der ersten Göllheimer „Müllympiade“.

Die Familienwandergruppe und der Dachsi-Kids-Club des Göllheimer Pfälzerwaldvereins hatten zu der Aktion aufgerufen, an der sich jeder beteiligten konnte. Auf dem „Dachsi-Wanderweg“ rund um die Kriegsberghütte gab es für die zahlreich teilnehmenden Eltern und Kinder schnell jede Menge zu sammeln. Die Palette an vorgefundenem Müll ging von Babywindeln und Hundekot-Tüten bis zu Autobatterien und Zaunlatten. Vorwiegend fanden aber Flaschen in allen Größen, Alltagsmasken und Papiertaschentücher den Weg in die Mülltüten, die im Anschluss erst gewogen und anschließend durch die Ortsgemeinde entsorgt wurden. Mit dem Ergebnis des „Dreck-Weg-Tages“ ist der Verein sehr zufrieden und hat die Aktion ab sofort als jährlich stattfindende Veranstaltung eingeplant. Im kommenden Jahr ist diese für Samstag, 7. Oktober, bereits im Kalender fest vermerkt.