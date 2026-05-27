Auch 2026 wird es ein Karolinenfest geben. Erste Details geben Clara und Marie Becker vorab preis, weiteres folgt am 7. Juni bei einer Matinee.

„Wir machen das, weil wir die Eröffnung des Vorverkaufs schon etwas feiern wollen“, erklärt Clara Becker, worum es den beiden jungen Festival-Intendantinnen mit dieser Matinee im Ostflügel der Orangerie geht. Das komplette September-Programm soll dort, sozusagen als ein in Musik verpacktes Bonbon und Überraschung für das Publikum, vorgestellt werden, um bis dahin auch die Spannung etwas hochzuhalten. Das Festival, das die beiden Pianistinnen organisieren und gestalten mit der Stadt als Veranstalter, wird dann bereits zum dritten Mal das Kirchheimbolander Kulturjahr bereichern und belegt die Verbundenheit der Becker-Zwillinge, mittlerweile ein international gefragtes Klavier-Duo, mit ihrer Heimatstadt.

Zu ihrer Matinee haben sie musizierende Gäste eingeladen. Angekündigt wird der Essener Pianist Dirk Wedmann mit seinem Trio Transfer. Wedmann, Professor an der Folkwang-Universität, sei passionierter Jazz-Musiker und werde – Clara Becker erinnert vergleichsweise an Jacques Loussiers berühmtes Play-Bach-Trio – mit seinen beiden Kollegen Leo Richards (Kontrabass) und Roland Höppner (Schlagzeug) Musik Johann Sebastian Bachs „in gänzlich anderem Klanggewand präsentieren und improvisatorisch kommentieren“. Grundlage von Improvisation und Re-Komposition seien beispielsweise die Sinfonia der Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ (BWV 12), die berühmte Badinerie der zweiten Orchestersuite (BWV 1067) oder die Partita G-Dur aus dem ersten Teil der Clavierübung (BWV 829). Clara und Marie Becker selbst werden im Wechsel mit dem Trio spielen, ihr Programm stehe noch nicht gänzlich fest, auf dem Zettel haben sie unter anderem eine Version von Arvo Pärts „Spiegel im Spiegel“. Neben der Musik soll es Raum geben für Geselligkeit. Konzertkarten für das Septemberprogramm können bei dieser Gelegenheit schon gekauft werden.

„Spiegel“ ist das Motto des Festes

Das berühmte, in seiner anrührenden Innigkeit fast gebethafte Pärt-Stück dürfte nicht ganz zufällig im Programm der Matinee auftauchen, denn „Spiegel“, so viel ist vorab zu erfahren, soll das Motto des diesjährigen Karolinenfestes sein. „Wir möchten ,Spiegel' aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und musikalisch umsetzen und das Ganze nicht nur als Bild sehen, sondern auch als Haltung, als Reflexion des Äußeren und des Inneren“, erklärt Clara Becker. „Damit haben wir einen Zweiteiler konzipiert, also zwei Hauptkonzerte, die gemeinsam ein Gesamtbild geben sollen.“

Der Samstagabend (19. September) sei mehr auf Spiegelung im Äußeren ausgelegt im Blick nach draußen, in die Welt. Am Sonntag (20. September) gehe es dann um innere Spiegelung – Erinnerung, Identität, Monolog. Entfalten soll sich in diesem künstlerischen Aufeinandertreffen von Ich und Welt „ein vielschichtiges Programm zwischen klassischer Musik, Jazz, interdisziplinärer Kunst und Momenten der Begegnung“, wie auf der Homepage des Karolinenfestes zu lesen ist. Auftakt des Festivals soll wie im Vorjahr eine Kinderveranstaltung am Freitagvormittag (18. September) sein. Angekündigt wird ein Jazzmärchen, das von einem Zauberdrachen handelt, der die Magie der Musik entdeckt. Auch mit manchen Spielen mit der Wahrnehmung und anderen Überraschungen dürfe man rechnen. Wer genau aber im September in Orangerie und Paulskirche auf dem Podium stehen wird und welche Musik erklingen soll, das alles wird mit vielen weiteren Details zum Festival erst am 7. Juni im Ostflügel der Orangerie (11.30 Uhr) verraten – übrigens bei freiem Eintritt.

Positiver als erwartet

Im Rückblick auf die ersten Auflagen ihres Festivals haben die beiden Pianistinnen eine Resonanz erfahren, die noch sehr viel positiver ausgefallen sei, als sie sich erhofft hätten, so Clara Becker, die sich auch darüber freut, dass ihr und ihrer Zwillingsschwester aus dem Publikum Unterstützung angeboten wird und häufige Anfragen großes Interesse belegten. Dankbar sind die beiden dafür, dass die Sparkasse Donnersberg als Hauptsponsor das Festival mit ihrem Engagement erst möglich mache. Sie sehen die Musiktage allerdings noch nicht tief genug verankert im Bewusstsein der Stadt. Auch die Absicht, mehr der historischen Orte der Stadt mit kleineren Konzerten zusätzlich bespielen und dem Wochenende so einen noch ausgeprägteren Festivalcharakter vermitteln zu können, bleibe noch ein Fernziel, solange die gesamte künstlerische und organisatorische Vorbereitung von ihnen allein geleistet werde.

Das Karolinenfest – 2024 zunächst mit einem einzelnen Konzert, 2025 dann mit einem Wochenendprogramm gestartet – knüpft an die Zeit der Fürstin Karoline und das enorme musikalische Leben an, das die Oranierin am Kirchheimbolander Fürstenhof entfaltet hat mit seinem unvergessenen Höhepunkt, dem Besuch Mozarts in der Kleinen Residenz im Jahr 1778. Mit dem Festival sollen Brücken gebaut werden „zwischen der Musik des Barock und der Musik im Hier und Jetzt“, wie Clara Becker es 2024 im Vorblick auf die Festivalpremiere formuliert hat.

Info

Preview-Matinee zum Start des Vorverkaufs für das Karolinenfest 2026, Kirchheimbolanden, Ostflügel der Orangerie, Sonntag, 7. Juni, 11.30 Uhr, Eintritt frei.

