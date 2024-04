Nach weiter frühlingshaften, teils sogar vorsommerlichen Temperaturen erfasst nach dem Wochenende eine Kaltfront unsere Region. Am Dienstag könnte der eine oder andere wieder Schneeflocken entdecken.

In den nächsten Tagen sorgt eine Hochdruckzone für meist freundliches Frühlingswetter in unserer Region. Schwache Störungen mit einigen dichteren Wolkenfeldern streifen uns höchstens mal zwischendurch. Die Luft kann sich bis zum Samstag weiter erwärmen. Von Sonntag auf Montag allerdings könnte uns von Nordwesten her eine Kaltfront mit Regengüssen überqueren. Anschließend erreicht uns dann ein Schub Polarluft aus dem isländisch-grönländischen Bereich.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag startet freundlich. Dann ziehen von Westen her Wolkenschleier auf, die die Sonne immer mehr milchig einhüllen. Nach frischem Morgen klettern die Temperaturen bis zum Nachmittag bei allgemein schwachen Windverhältnissen in den frühlingshaften Bereich.

Freitag: Sonne und durchziehende Wolkenfelder wechseln sich miteinander ab. Es sollte aber trocken bleiben. Die Temperaturen steigen weiter an.

Samstag: Vielfach hält sich eine hohe und mittelhohe Wolkenschicht, durch welche die Sonne aber durchscheinen kann – zeitweise jedoch verschwommen. Dazu wird es wieder angenehm warm, für die Jahreszeit eigentlich zu warm. Der Südwest- bis Westwind kann vor allem über die Mittagszeit böig auffrischen.

Sonntag: Die Wolken werden insgesamt kompakter und lassen weniger Sonnenstrahlen durch. Vereinzelt kann es etwas regnen, oder kleinere Schauer können auftreten. Die Temperaturen gehen leicht zurück. In der Nacht auf Montag nehmen die Regenfälle zu und treten verbreiteter auf.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch geht es durchwachsen weiter. Dunkle Wolken mit Regenfällen oder Schauern ziehen über uns hinweg. Vor allem am Dienstag können sich in der maritimen Polarluft sogar nasse Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Zwischendurch blinzelt für kurze Zeit die Aprilsonne hervor.