Nach angenehmem Start nimmt der Sommer ab Mittwoch richtig Fahrt auf. Erst das kommende Wochenende verspricht Linderung.

Der von den Azoren bis nach Osteuropa ausgerichtete Hochdruckkeil bestimmt unser Wetter. Bis Wochenmitte entsteht über Mitteleuropa ein eigenständiges Hochdruckgebiet, das weiterhin für viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen sorgt. Bis Freitag wird im Vorfeld eines über Südwesteuropa entstehenden flachen Tiefs heiße Luft aus Nordafrika angesaugt. Am Wochenende überquert voraussichtlich die Kaltfront des Tiefs mit örtlichen, teils kräftigen Regengüssen und Gewittern unsere Region. In diese gelangt anschließend kühlere Nordatlantikluft.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und lockeren Wolkenfeldern. Nach dem sommerlichen Wochenende kühlt die Luft auf angenehme Werte ab.

Dienstag: Nach einer meist sternenklaren und erfrischenden Nacht ziehen tagsüber einige Wolkenschleier übers Land. Dennoch scheint erneut häufig die Sonne und heizt die Luft bis zum Nachmittag wieder auf frühsommerliche Werte auf.

Mittwoch: Verbreitet strahlt die Sonne von einem meist heiteren Himmel. Nach einer nochmals angenehm temperierten und einen erholsamen Schlaf unterstützenden Nacht wird es tagsüber warm bis heiß.

Donnerstag: Von früh bis spät dominiert die Sonne, lediglich einige harmlose Schleier- und Quellwölkchen zieren den blauen Himmel. Bei Temperaturen von teils über 30 Grad versprechen Badeseen und Freibäder wohltuende Erfrischung. Für Sonnenanbeter empfiehlt sich wegen des hohen UV–Indexes eine ordentliche Portion Sonnencreme.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag brennt bei Temperaturen von 33 bis 37 Grad die Sonne. Am Samstagabend drohen örtlich teils kräftige Gewittergüsse. Am Sonntag dominieren Wolken, die etwas Regen bringen. Die Luft kühlt spürbar ab.