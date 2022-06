Labilität in der Atmosphäre sorgt in den kommenden Tagen für ein erhöhtes Schauerrisiko. Ab Freitag stehen der Region einige freundliche Frühsommertage ins Haus.

Allerdings wird das freundliche Wetter zum Ende des Wochenendes kurz unterbrochen. Grund: Eine von Westen heranrückende Störungsfront hat einige Schauer und Gewitter im Gepäck. Anfang nächster Woche stabilisiert sich das Wetter aber wieder.

Vorhersage

Donnerstag: Im Laufe des Tages stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein. Hin und wieder können die Haufenwolken auch dunkler werden. Vereinzelt sind kurze Schauer möglich. Bei spürbarem Wind bewegen sich die Temperaturen um die 20-Grad-Marke.

Freitag: Die Sonne scheint am Freitag für längere Zeit. Zwar können am Nachmittag und Abend größere Wolkenfelder vorüberziehen, die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist jedoch sehr gering. Die Temperaturen steigen nach recht kühler Nacht tagsüber in den angenehm warmen Bereich.

Samstag: Zum Beginn des Wochenendes strahlt von morgens bis abends die Sonne. Lediglich einige kleine Wolken ziehen am Himmel vorüber. Bei meist nur schwachem Wind erwärmt sich die Luft in den frühsommerlichen Bereich.

Sonntag: Der Tag startet freundlich. Die Luft heizt sich bis zum Nachmittag erneut auf Freibadtaugliche Werte auf. Im Tagesverlauf ziehen immer mehr Wolken heran, die abends und nachts einige Schauer und Gewitter produzieren können.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag wird es voraussichtlich erneut freundlich und frühsommerlich warm. Ab Mittwoch ziehen dann neue Gewittergüsse heran und bringen vorübergehende Abkühlung.