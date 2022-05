Sonne, Wolken, Schauer, vereinzelt sogar Blitz und Donner: Die nächsten Tage bieten einen bunten Wetter-Mix.

In einer leicht labilen Schichtung der Atmosphäre gibt es nur geringe Luftdruckunterschiede, es kann daher zu lokalen Regengüssen kommen. Am Samstag überquert von Nordwesten her eine Störungszone unsere Region und kann vermehrte, teils schauerartige Regenfälle auslösen. Im Anschluss breitet sich jedoch von den Britischen Inseln Hochdruckeinfluss nach Mitteleuropa aus. Voraussichtlich wird es dann freundlicher.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag startet mit dichterer Bewölkung, im Laufe des Vormittags setzt sich dann zeitweise die Sonne durch. Mit deren Einstrahlung können sich über Mittag dickere Haufenwolken bilden und in der Folge vereinzelte Regengüsse oder Gewitter produziert werden. Davon abgesehen bleibt es trocken. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Freitag: Der Tag startet freundlich mit reichlich Sonnenschein. Später bilden sich wieder einige mächtigere Quellwolken, es sollte aber weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen steigen etwas an.

Samstag: Abgesehen von kurzen Aufheiterungen dominieren die Wolken, gelegentlich muss auch mit Regen oder Schauern gerechnet werden. Örtlich kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen werden dadurch nach unten gedrückt.

Sonntag: Die anfängliche Bewölkung verzieht sich schnell. Danach steht ein freundlicher Tag mit blauem Himmel und reichlich Sonnenschein bevor. Die Temperaturen liegen tagsüber im angenehmen Frühlingsbereich.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es nach derzeitigem Stand freundlich mit reichlich Sonnenschein weiter. Die Temperaturen erreichen bis Mittwoch frühsommerliche Werte von bis zu 25 Grad. In der zweiten Wochenhälfte nehmen aber Regengüsse und Gewitter vermutlich wieder zu.