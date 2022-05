Die Woche startet mit schönem Frühlingswetter, doch in der zweiten Hälfte wird’s kühler und regnerisch.

Das über der Ostsee angelangte Hochdruckgebiet entfernt sich allmählich Richtung Schwarzem Meer. Somit bestimmt die Vorderseite Nordatlantischer Tiefdruckgebiete das Wetter in Mitteleuropa. Mit der Drehung des Windes auf Südwest bis West gelangt bis Wochenmitte warme Frühsommerluft in unsere Region. Während der zweiten Wochenhälfte nimmt aber der Störungseinfluss von Frankreich her zu, und mit auftretenden Regenfällen oder Schauern werden die Temperaturen nach unten gedrückt.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit blauem Himmel und reichlich Sonnenschein. Dazu wird es bis zum Nachmittag angenehm warm. Erst im Laufe des Abends tauchen von Westen her dünne Schleierwolken auf.

Dienstag: Wolkenschleier breiten sich aus und werden zeitweise dichter, so dass die Sonne nur noch verschwommen zu erkennen ist. Regen fällt daraus aber nicht. Es wird ähnlich warm wie am Vortag.

Mittwoch: Die Schleierwolken verziehen sich rasch, so dass zunächst noch die Sonne fast ungehindert strahlen kann. Dazu steigen die Temperaturen in den frühsommerlichen Bereich. Der Südwestwind frisch allerdings spürbar auf. Im Laufe des Nachmittags und am Abend ziehen von Westen her neue Wolkenfelder auf. Es bleibt aber trocken.

Donnerstag: Der Tag startet noch recht freundlich. Bei abnehmendem Wind nähern sich jedoch von Frankreich mächtigere Wolken, die sich ab dem späten Nachmittag und am Abend in Form von Regengüssen und Gewittern entladen. Es wird kühler.

Weiterer Trend

Am Freitag dominieren die Wolken und es muss mit häufigen Regenfällen oder Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben gedämpft Auch am Samstag ist es wechselhaft mit örtlichen Schauern und recht frisch. Ab Sonntag beruhigt sich das Wetter allmählich wieder, nach wie vor ist es aber kühl.