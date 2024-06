Nach freundlichem Start stellt sich im Laufe der Woche durchwachsenes Wetter ein. Es wird kühler, dabei besteht die Gefahr von Starkregen und Überschwemmungen.

Der Ableger des Azorenhochkeils platziert sich über der Ostsee und sorgt zunächst für etwas freundlicheres und wärmeres Wetter. Bis Wochenmitte dehnt sich jedoch von Spanien ein flaches Tief bis nach Mitteleuropa aus. Dieses bekommt in der zweiten Wochenhälfte Unterstützung durch ein weiteres Tief vom Atlantik. Dadurch nimmt die Labilität in der Atmosphäre spürbar zu, es stellt sich wieder durchwachsenes Wetter ein. Bis zum Wochenende erreicht zudem die kühlere Atlantikluftmasse unsere Region. In dieser Übergangsphase drohen wieder lokale Starkregenfälle mit enormen Niederschlagsmengen und damit verbundener Überschwemmungsgefahr.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet freundlich mit reichlich Sonnenschein. Allerdings können sich über Mittag Quellwolken bilden. Diese sollten jedoch harmlos bleiben. Dazu klettern die Temperaturen im Tagesverlauf in den angenehmen Sommerbereich. Der Nordostwind frischt gelegentlich etwas auf.

Dienstag: Heute strahlt verbreitet die Sonne. Ab Mittag können sich jedoch wieder Quellwolken bilden, die im weiteren Verlauf stellenweise auch mal etwas mächtiger werden. Die Temperaturen klettern bei nordöstlichem Wind in den sommerlichen Bereich.

Mittwoch: Mit kräftiger Sonneneinstrahlung entwickeln sich in der warmen und zunehmend schwüleren Sommerluft Haufenwolken, die teilweise dunkler und bedrohlicher werden und örtliche Regengüsse und Gewitter produzieren. Diese können auch wieder kräftig ausfallen.

Donnerstag: Neben kurzen Aufheiterungen brauen sich in der warmen und schwülen Luft immer wieder mächtige Wolkenmassen zusammen, die sich in Form weiterer Regenfälle oder Gewitter entladen.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag halten sich meist kompakte Wolken mit wiederholten Regenfällen, Schauern und örtlichen Gewittern. Dazu kühlt die Luft ab. Auch am Sonntag gibt es voraussichtlich mehr Wolken als Sonne. Die Schauer werden jedoch seltener und schwächer. Allerdings bleiben die Temperaturen eher gedämpft.