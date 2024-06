Am Dienstagabend hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Jakobstraße in Aachen einen 39-jährigen Fahrer eines Elektro-Scooters überprüft. Dabei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest schlug positiv auf Cannabis an. Der Mann gab zu, kurz vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurde laut Polizei ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht bestätigen, drohen dem Mann ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Verfahrenskosten, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Die Polizei Aachen bestätigte die Vorfälle.