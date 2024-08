Barbara Bernt und Jochen Schott aus Stahlberg gastieren mit ihrem Tucholsky-Abend „Erschrecken Sie doch!!“ am Sonntag, 15. September, in der Ehemaligen Synagoge Odenbach.

Das Publikum erwarten beim Auftritt der Die Cie. Théâtre Mont Tonnerre Chansons, gesungen von der Schauspielerin Barbara Bernt sowie musikalisch begleitet von dem Jazzgitarristen Jochen Schott. Beide betreiben in Stahlberg bei Rockenhausen die private Kulturstätte Théâtre Mont Tonnerre.

Als Theaterkompanie stellen sie in Odenbach durch seine Texte und Chansons den Genießer, den scharfzüngigen Kritiker, aber auch den Pazifisten Kurt Tucholsky vor. Nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine haben die Künstler den ersten Teil ihres bereits zuvor schon gespielten Tucholsky-Abends überarbeitet und erweitert. Der Pazifist Tucholsky komme nun zu Wort: „Wie lange noch lassen sich erwachsene Menschen einreden, daß eine sinnlose und anarchische Organisation zwischen den Staaten ein Recht hat, das Leben zu nehmen?“

Treffsichere Beobachtungen

Die Chansons und Texte sind vor 90 Jahren entstanden, sie sind jedoich erschreckend aktuell, findet Barbara Bernt. Seine treffsicheren Alltagsbeobachtungen und seine ironischen Analysen zum Verhältnis der Geschlechter stehen im zweiten Teil des Programms im Vordergrund: „Es gibt keinen Erfolg ohne Frauen.“ „Den Mann gibt es gar nicht; er ist nur der Lärm, den er verursacht.“ Dabei wird durch die musikalisch Umsetzung mittels Gesang und Jazzgitarre gute Unterhaltung bei freiem Eintritt geboten.

Die Stuttgarter Schauspielerin Barbara Bernt und der Mannheimer Jazzmusiker Jochen Schott lernten einander 2011 kennen. Schon bei ihrem ersten Treffen zeichnete Schott den Grundriss einer Scheune, die er zum Theaterraum ausbauen wollte, auf den Bierdeckel. Aber zuerst gründeten sie das Jazz’n’Lyrics-Duo unterhaltungsdienst.de. Von der Presse geadelt mit dem Prädikat „Kleinkunst der besonderen Art“ (RNZ) tourten sie als hoffnungsvoller Geheimtipp produktiv mit mittlerweile elf Programmen durch kleine und kleinste Spielstätten. Daneben entstand – unter anderem dank der großzügigen Bauholzspende eines Nachbarn – in Stahlberg peu à peu der Theaterraum, den Schott auf dem Bierdeckel skizziert hatte. Zwei Jahre lang sammelten sie alle stabilen Stühle, die sie auf dem Sperrmüll finden konnten. Dann bekamen sie einen riesigen roten Samtvorhang geschenkt. Jetzt sind Bühne und Zuschauerraum des Théâtre Mont Tonnerre für den Anfang ausgestattet. Fertig ist es noch nicht, vieles wird noch improvisiert. Zum Beispiel ist die Heizung noch in der Planungsphase. Deshalb spielen sie in Stahlberg nur in den Sommermonaten.

Termin und Karten

„Erschrecken Sie doch!!“; 15. September, 17 Uhr, ehemalige Synagoge Odenbach, Kirchhofstraße 19. Aufgrund der großen Nachfrage bei zurückliegenden Kulturveranstaltungen und dem begrenzten Platzangebot wird um telefonische Anmeldung unter 0151 46339974 oder per E-mail an Haraldmichel@gmx.de oder Eva.kappesser@onlinehome.de oder fv-synagogeodenbach@t-online.de gebeten.