KIRCHHEIMBOLANDEN. Ernst Will aus Kirchheimbolanden, der im Donnersbergkreis vor allem aufgrund seiner jahrzehntelangen Arbeit als Vorsitzender der Pollichia bekannt ist, feiert am 10. Februar seinen 90. Geburtstag.

Will stammt ursprünglich aus Löpsingen im Nördlinger Ries, einer Gemeinde im Landkreis Donau-Ries im schwäbischen Teil von Bayern. Er war das zweite von acht Kindern des dortigen Pfarrers Karl Will und seiner Ehefrau Annerose. Nach der Versetzung seines Vaters verbrachte er die Kriegs- und Nachkriegsjahre in Donauwörth, besuchte dort die Oberschule und sammelte nach dem Abitur erste Erfahrungen als Werkstudent in einem Zementwerk, außerdem als Eisenbieger und Bauarbeiter.

Während seines Chemiestudiums in Erlangen und Nürnberg lernte er 1955 seine Frau Gertrud kennen, mit der er inzwischen seit fast 65 Jahren verheiratet ist. Über eine Anstellung bei der Firma Dyckerhoff kam er zunächst nach Wiesbaden, Ab 1960 gehörte er zur Planungsgruppe für das neue Dyckerhoff-Werk in Göllheim, wo er nach dessen Inbetriebnahme Laborleiter wurde. 1991 wurde er zum Vorsitzenden der Pollichia-Kreisgruppe Donnersberg gewählt. Erst im Juli 2021 schied er aus Altersgründen aus dem Amt aus.

Besonders bekannt durch Vorträge und Bildungsreisen

Umweltbildung mit den Zielen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse allen Teilen der Bevölkerung nahezubringen und den Naturschutz im Donnersbergkreis zu praktizieren, waren die Schwerpunkte seiner Vorstandschaft. Einen Namen – auch bei Nichtmitgliedern – hat er sich vor allem durch seine vielen Vorträge, Exkursionen, Tagesfahrten sowie seine 53 mehrtägigen Studienfahrten gemacht. 42 davon führten in die neuen Bundesländer. Besonders engagierte er sich auch bei der Erschließung des Geoparkes Dachsberg bei Göllheim. Er ist Träger der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz und Ehrenmitglied bei der Pollichia. Heute gratulieren ihm seine Frau, zwei Töchter und eine Enkelin.