Erneut ist eine Frau aus dem Donnersbergkreis Opfer eines Whatsapp-Betrugs geworden. Eine Person hatte nach Polizeiangaben mit der 62-Jährigen aus dem östlichen Kreisteil am 2. Januar zunächst per SMS Kontakt aufgenommen und sich als deren Tochter ausgegeben. Sie habe eine neue Handynummer – die Geschädigte folgte daraufhin der Anweisung, sich über den Kurznachrichtendienst Whatsapp bei ihrer vermeintlichen Tochter zu melden. Unter dem Vorwand, Geld für ein neues Handy zu benötigen, weil das alte Gerät defekt sei, brachte der Täter oder die Täterin die 62-Jährige um einen vierstelligen Betrag. Erst im Nachhinein ist die Betrugsmasche aufgefallen.

Finanzielle Notlage wird vorgetäuscht

Bei dieser geben sich Betrüger als Familienangehörige aus und täuschen eine finanzielle Notlage vor. So bringen sie ihre Opfer zur Überweisung höherer Summen – erst Mitte Dezember hatte sich auf diese Weise eine 57-Jährige aus dem Donnersbergkreis in die Irre führen lassen und einen ebenfalls vierstelligen Geldbetrag gezahlt. Die Polizei rät, bei solchen Nachrichten stets vorsichtig und misstrauisch zu sein. Man sollte sich immer auf den bekannten Kontaktwegen informieren, ob es sich bei den Verfassern tatsächlich um Angehörige handelt und sich im Zweifelsfall an eine Polizeidienststelle wenden.