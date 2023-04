Erneut ist es im Rockenhausener Schulzentrum zu Vandalismus gekommen: Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter an der Turnhalle der Anne-Frank-Grundschule drei Fensterscheiben beschädigt. Betroffen waren jeweils nur die äußeren Scheiben, die kreisrunde Beschädigungen aufwiesen. Diese könnten von einem Beschuss mit Stahlkügelchen oder Steinchen herrühren; Projektile wurden vor Ort nicht gefunden, so die Polizei. Den entstandenen Schaden, der am Freitagmorgen entdeckt wurde, beziffert sie auf rund 5000 Euro. Zwei weitere Scheiben waren in ähnlicher Weise bereits vor einigen Monaten von Unbekannten traktiert worden. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.

An den nahe gelegenen Realschule plus und Integrierten Gesamtschule waren im April insgesamt fünfmal die Toilettenanlagen verwüstet worden. Dabei war ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Hier hatte die Polizei einen 20- und einen 23-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt.