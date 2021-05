Beim gleichen bäuerlichen Anwesen, wo auf den Tag genau vor zwei Wochen nachts ein landwirtschaftliches Gebäude mit Unterstand, Scheune und Stall den Flammen zum Opfer fiel und einige Kleintiere ihr Leben ließen, brannte nun in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der dahinter befindliche Geräteunterstand mit Garage. Erneut konnte das rasche Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Feuer und Rauchentwicklung waren bereits aus einiger Entfernung in der Dunkelheit zu erkennen. Um kurz vor 2 Uhr nachts ereilten die integrierte Leitstelle in Kaiserslautern mehrere Feuermeldungen Vorbeifahrender auf der nahen Bundesstraße 420. Als die ersten der rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei an der Einsatzstelle eintrafen, stand der Geräteunterstand bereits im Vollbrand.

Ein Übergreifen der Flammen auf vorgelagerte Gebäude und die Umgebung konnte verhindert werden. Im abgebrannten Schuppen und der Garage befanden sich außer einem Autoanhänger mit Stroh und einigen Kleingeräten keine nennenswerten Sachwerte. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren insgesamt acht Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land, Göllheim und Nahe-Glan. Einige konnten auf der Anfahrt bereits abbestellt werden, da das Feuer rasch unter Kontrolle war. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.