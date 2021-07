Im Donnersbergkreis finden erneut Sonderimpfaktionen in Eisenberg und Winnweiler statt. Geimpft wird am Sonntag, 1. August, zwischen 13 und 16 Uhr in Eisenberg im Thomas-Morus-Haus in der Jakob-Schiffer-Straße 17. Außerdem am Donnerstag, 5. August, von 10 bis 13 Uhr in Winnweiler im Festhaus in der Höringer Straße 8. Es wird ausschließlich Impfstoff des Herstellers Biontech verimpft. Alle Personen ab 16 Jahren können ohne Anmeldung vorbeikommen. Mitzubringen sind Personalausweis und Impfpass, die Krankenkarte sowie die ausgefüllten Formulare des RKI, also Aufklärungsmerkblatt und der Anamnese- und Einwilligungsbogen. Die Zweitimpfung findet etwa drei bis vier Wochen nach der Erstimpfung statt. Der genaue Termin wird bei der Erstimpfung mitgeteilt. Rückfragen an Dr. Karl Barwich von Promedi HNO Frankenthal, der die Impfungen vornehmen wird. Kontaktdaten auf der Homepage: https://www.promedi-hno.de/