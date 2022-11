Noch immer ist im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie der Mittelgruppe keine Einigung in Sicht. Nach einer erneuten Verhandlungsrunde ohne Ergebnis hat die Industriegewerkschaft (IG) Metall angekündigt, die Warnstreiks in dieser Woche auszuweiten.

Im Donnersbergkreis beteiligen sich erneut die Autozulieferer Adient in Rockenhausen und Borg Warner in Kirchheimbolanden. Wie Betriebsratsvorsitzender Ulrich Böttcher der RHEINPFALZ mitgeteilt hat, sind beim Sitzhersteller Adient die Mitarbeiter am Dienstagabend und am Mittwochmittag aufgerufen, ihre Schicht vorzeitig zu beenden. Zudem ist laut IG Metall für Dienstag eine Kundgebung auf dem Firmenparkplatz geplant. Am gleichen Tag soll es bei Borg Warner ebenfalls eine Kundgebung und eine sogenannte Frühschluss-Aktion geben.

Im Tarifgebiet der Mittelgruppe, zu dem Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gehören, gibt es 380.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitgeber hatten in den regional geführten Verhandlungen Einmalzahlungen von 100 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 30 Monaten sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Hingegen verlangt die Gewerkschaft für einen Zeitraum von zwölf Monaten acht Prozent mehr Lohn.