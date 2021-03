Erneut haben zwei Kundinnen am Wochenende in Kirchheimbolander Einkaufsmärkten den Geldbeutel aus ihrer Tasche gestohlen bekommen. Die Polizei hat von mehreren solcher Diebstähle in den vergangenen Wochen berichtet. In einem Fall ist der Täter beobachtet worden, wie er vor der VG-Verwaltung ein Portemonnaie ausräumte und im Gebüsch entsorgte. Er entkam unerkannt, den Geldbeutel hat die Besitzerin zurückerhalten.