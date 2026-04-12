Im Abstiegskampf der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord hat die TSG Albisheim ein Zeichen gesetzt. Für die TSG Kerzenheim wird die Lage immer schwieriger.

Zum Auftakt dreier entscheidender Spiele gegen die Tabellenletzten hat die TSG Albisheim einen überzeugenden 5:1 (1:0)-Sieg gegen die TSG Kerzenheim herausgeschossen. Schon zu Beginn des Spiels zeigte die einheimische TSG Albisheim wie das Spiel an diesem Nachmittag laufen sollte. Nach drei Minuten hatte Tim Philippi den ersten Abschluss, der aber sichere Beute des guten Gästekeepers Björn Nofftz wurde.

Den ersten Eckball verzeichneten allerdings die Gäste, der verpuffte aber genauso wie die meisten Offensivaktionen der Kerzenheimer. Die versuchten aus einer tief stehenden Vierer- manchmal auch Fünferkette ruhig und überlegt aufzubauen. Aber in des Gegners Hälfte fehlte die Passgenauigkeit und so dauerte es 42 Minuten bis zum ersten Torabschluss. Der Schuss von Florian Hensel war aber zu zentral und kein Problem für Albisheims Torhüter Andrei Comici.

Die Hausherren agierten zwar auch nicht immer mit der letzten Zielstrebigkeit, konnten sich aber durch ihre schnellen Angreifer immer wieder Möglichkeiten herausspielen. Die erste große Chance hatte dann Kapitän Jonas Bauer, er scheiterte aber aus kurzer Distanz an Nofftz (15.). Einige Minuten später zeigten die Albisheimer dann, wie einfach Fußball sein kann. Ruben Reutter steckte prima durch, Silas Schneider hatte freie Bahn, umkurvte Nofftz und schob zum 1:0 ein (22.). Die Führung war verdient, weil die Gastgeber mehr fürs Spiel taten und auch mehr Chancen hatten.

1:0 zur Pause

Dann fast die Kopie des Führungstreffers. Wieder steckte Reutter durch, doch diesmal scheiterte Schneider an Nofftz. Der abgewehrte Ball wurde wieder nach innen geflankt und der Kopfball von Lars Köth senkte sich auf die Torlatte. (36.). So blieb es beim knappen 1:0 zur Pause.

Die zweite Hälfte war kaum angepfiffen, da fiel schon so etwas wie die Vorentscheidung. Ein weiter Ball segelte über die Kerzenheimer Abwehr, keiner kam hinterher und der vollkommen freie Tim Philippi konnte zum 2:0 einschießen (46.). Marcel Schwallie, der den verhinderten Kerzenheimer Trainer Marc Heinrich vertrat, sagte dazu: „Das war der Knackpunkt. Da sind wir zu hoch gestanden und wurden von den schnellen Leuten überlaufen. In der ersten Halbzeit haben wir kompakter gestanden und konnten vieles noch verhindern.“ Aber die Eidechsen ließen sich nicht hängen und hatten eine Kopfballchance durch Anthonk Glomb (53.).

Ein kurioser Treffer

Die jetzt offenere Spielweise der Gäste lud die Hausherren aber dazu ein, ihre schnellen Offensivleute ins Spiel zu bringen. So fiel auch das 3:0 nach einem Ball über die Abwehr. Schneider umkurvte wieder den Torhüter und netzte ein (64.). Wenig später dann die endgültige Entscheidung mit einem kuriosen Treffer. Schwallie blieb nach einem vermeintlichen Foulspiel stehen. Der Pfiff kam aber nicht, Bauer hatte freie Bahn, legte quer und Philippi konnte unbedrängt zum 4:0 einschieben (68.). Die Gastgeber spielten konsequent weiter und wieder war es ein weiter Ball, den Nofftz weit vor seinem Tor verfehlte und den Bauer zum 5:0 verwerten konnte. Erst jetzt agierte Albisheim etwas nachlässiger und Kerzenheim konnte nach einem schön vorgetragenen Konter noch den Ehrentreffer durch Markus Scholz erzielen (86.).

Sichtlich zufrieden war der einheimische Trainer Jannik Nerschbach: „Ich denke, wir haben das spielerisch gut gelöst und das wichtige Spiel sicher gewonnen. Nach dem dritten Treffer hat der Gegner dann nachgelassen. Der Sieg macht die nächsten Aufgaben etwas leichter.“