Ab dem 1. April ist das Besucherbergwerk Grube Maria in Imsbach wieder regelmäßig zu Event-Terminen geöffnet. Doch auch vor den Toren soll noch einiges passieren, zum Beispiel eine neue Beschilderung, auf der das neue Maskottchen kindgerecht Themen rund um Bergbau erklärt. Ein weiterer Höhepunkt muss noch ein bisschen auf sich warten lassen.

Ein Projekt nach dem anderen will der Imsbacher Förderverein angehen. So soll zum Beispiel im Rahmen der Saisoneröffnung der Bergbauerlebniswelt am ersten Aprilwochenende ein Bühnenbau fest installiert werden, erzählt André Ebbing, Vorsitzender des Fördervereins Imsbach. Als ein weiteres Projekt ist geplant, im Laufe des Jahres verschiedene Schilder im Bergbaurevier aufzustellen. Auf den Tafeln erklärt der Bergmann – das neue Maskottchen der Bergbauerlebniswelt, das noch einen Namen sucht – immer wieder kindgerecht verschiedene Begriffe beziehungsweise Bergbauthemen.

Zudem ist in der Neukonzeption der Bergbauerlebniswelt ein Erlebnisspielplatz in der Nähe der Grubenhütte vorgesehen. Umgesetzt wird das Projekt von der Verbandsgemeinde Winnweiler. Allerdings gebe es noch keine konkrete Planung, sagt Bürgermeister Rudolf Jacob. „Sobald die Ortsgemeinde ein Gesamtkonzept für die Bergbauerlebniswelt und das Langental aufstellt, können wir aktiv werden.“ Ebbing bestätigt: „Wo genau und in welcher Form der Spielplatz errichtet werden soll, steht noch nicht fest. Wir wollen im Laufe des Jahres mit allen Beteiligten die genaue Planung fertigstellen.“ Je nachdem, wie weit das Jahr dann schon fortgeschritten ist, könne anschließend geschaut werden, wann sich der Bau lohnt. Jacob ist zuversichtlich, dass die Pläne recht zügig umgesetzt werden können, da es genug andere Themenspielplätze gebe, an denen man sich orientieren könne.

Saisonauftakt am ersten Aprilwochenende

Am 1. April starte die Bergbauerlebniswelt in die Saison mit einem vollen Programm. Die Grubenhütte, die durch den Förderverein der Ortsgemeinde Imsbach bewirtet wird, ist an diesem Tag ab 10 Uhr geöffnet. Um 10 Uhr führt Robert Kraut die Besucher zum „Genuss untertage“ durch die Grube Maria. Kosten: 18 Euro inklusive Bierprobe und Imbiss. Weiter geht es am Sonntag, 2. April, um 11 Uhr mit Achim Häfner. Der „Falkner der Herzen“ zeigt mit seinen Greifvögeln eine besondere Show im Tagebau. Teile der Einnahmen der Show werden dem Kinderhospiz Sterntaler zugute kommen. Karten gibt es ab 10.30 Uhr an der Tageskasse im Tagebau (Erwachsene: sieben Euro, Kinder: drei Euro).

Ab 13 Uhr wird der Name des neuen Maskottchens bekanntgegeben und die Erlebnisschule Wald & Wild – ein Kooperationsprojekt von Landesforsten Rheinland-Pfalz und dem Landesjagdverband Rheinland-Pfalz – ist vor Ort. Ab 13.30 Uhr gibt es das „Abenteuer im Berg“, eine Familienführung für Kinder ab fünf Jahren. Um 15 Uhr gibt die Jagdhornbläsergruppe Rockenhausen ein kleines Konzert. Zudem hat das Pfälzische Bergbaumuseum in der Imsbacher Ortsmitte von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Dort ist auch die Sonderausstellung „Terra Crystallum“ mit etwa 400 Exponaten zu sehen.

Info

Alle Touren müssen unter Telefon 06302 60261 gebucht werden. Weitere Infos zur Bergbauerlebniswelt Imsbach gibt es unter www.bergbauerlebniswelt-imsbach.de.