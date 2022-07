Aufgrund verschiedener parallel stattfindender Bauarbeiten an den Bahnstrecken gibt es bei den beiden Vlexx-Ausflugslinien Weinstraßen-Express und Elsass-Express erhebliche Einschränkungen. So entfällt der Weinstraßen-Express im Zeitraum vom 24. Juli bis 28. August auf dem Abschnitt zwischen Koblenz und Neustadt – und damit auch in Rockenhausen. Normalerweise verlässt der Zug immer sonntags um 11.06 Uhr den Rockenhausener Bahnhof in Richtung Wissembourg und um 18.51 in Richtung Koblenz. Ersatzverkehr mit Bussen wird nur zwischen Neustadt und Wissembourg angeboten.

Am Sonntag, 24. Juli, fällt außerdem der Elsass-Express zwischen Alzey und Neustadt (mit Halt in Monsheim) aus. An den darauffolgenden Sonntagen – von 31. Juli bis 4. September – wird der Zug zwischen Alzey und Neustadt in beiden Richtungen über Worms und Ludwigshafen umgeleitet.