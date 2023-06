Auch im Donnersbergkreis steigt die Waldbrandgefahr. Laut dem entsprechenden Index liegt der Kreis zwar (Stand Freitag) noch in der Stufe 3 von 5. Am Samstag werde jedoch voraussichtlich die Stufe 4 erreicht, teilt die Kreisverwaltung mit.

Beim Graslandfeuerindex sei im Kreis bereits die Stufe 4 von 5 erreicht. Dieser Wert beschreibe die Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände. Die Kreisbehörde mahnt daher die Bevölkerung zur Vorsicht und verweist auf den am Dienstag ausgebrochenen Waldbrand zwischen Pirmasens und Rodalben: Dieser „startete mit einem kleinen Brand an einer Böschung und breitete sich schnell aus. Am Ende waren fünf bis sechs Hektar Wald betroffen, etwa 200 Feuerwehrleute waren an der Brandbekämpfung beteiligt und zirka 300 Anwohner mussten ihre Häuser zur Sicherheit zeitweise verlassen“, so die Kreisverwaltung.

Grillen nur an ausgewiesenen Feuerstellen

In jedem Fall sollten Bürgerinnen und Bürger im Wald das Rauchen unterlassen, dies sei ohnehin untersagt. Auch sollte kein offenes Feuer – etwa zum Grillen – im Wald entzündet werden. Hier gelte ein Sicherheitsabstand von mindestens 100 Metern zum Waldrand. Es gebe ausgewiesene, gemauerte Feuerstellen, die an einigen Picknickplätzen (nur unter größter Vorsicht) genutzt werden dürften. Allerdings könne die zuständige Forstbehörde je nach Wetterlage jegliches Feuer, auch in ausgewiesenen Grillstellen, untersagen. Zudem sei das Grillen mit mitgebrachten Grillgeräten nicht gestattet.

Weiterhin sei das Abrennen von Feuerwerken genehmigungspflichtig, ab Stufe 4 des Index aber – auch bei vorheriger Genehmigung – untersagt. Zudem sollten Kraftfahrzeuge nicht auf Graswegen oder grasbewachsenen Parkplätzen abgestellt sowie Zufahrtsstraßen zu Waldwegen nicht zugeparkt werden, um die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge nicht zu versperren.

Info



Eine Übersicht zum richtigen Verhalten im Wald und zum Schutz des Waldes gibt es hier