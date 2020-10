Wie gern – und schnell – doch Diskussionen um brisante Themen übel abgleiten, ist hinlänglich bekannt. In den USA gipfelt der politische Diskurs inzwischen gar in Unflätigkeiten, die sich Bewerber um das mutmaßlich bedeutendste Amt der Welt um die Ohren hauen. So weit aber brauchen wir gar nicht zu schauen. Maischberger, Lanz und Co. bringen allabendlich Beispiele zur Genüge.

Und was liefert der VG-Rat Nordpfälzer Land ab? Einen sachlichen Austausch. Man lässt sich ausreden, hört zu, wartet, bis man zu Wort kommt. Und nimmt auch mal hin, was man nicht gerne hört. Kompliment daher an die Grünen. Die haben nicht beleidigte Leberwurst gespielt, weil ihr Antrag nicht durchging. Sondern dem geänderten zugestimmt. Und: Niemand hat auf die Freie Liste eingeprügelt, weil Gernot Pietzsch mal Tacheles gesprochen hat. Allzu oft tolerieren ja gerade die Toleranz-Prediger nur ihre eigene Meinung. In Rockenhausen nicht. Gut so.