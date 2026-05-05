Zum 25. Mal steht das mittelalterliche Treiben auf der Moschellandsburg an. Mit Altbewährtem, stabilen Preisen und Familienfreundlichkeit wurde es ein Gewinn für die Stadt.

Es ist ein wahrhaftiges Festjahr für all jene, die sich um die Moschellandsburg bemühen. Nicht nur, dass der Burgförderverein sein 25-jähriges Bestehen feiert. Passenderweise steht zudem das 25. Mittelalterliche Spectaculum an. Ein besonderes Jahr also, das rund um die Burg gebührend gefeiert wird.

Stets beliebt: Das Turnier der Bogenschützen. Foto: Tommy Rhein

Das Spectaculum selbst bleibt sich dabei absolut treu. In Obermoschel setzt man bewusst und mit Erfolg auf das, was sich seit Jahren bewährt. So wird es auch zum Jubiläum als Höhepunkte unter anderem die große Feldschlacht, das Bogenschützenturnier und die Auftritte von Musikanten, Gauklern und Geschichtenerzählern geben. Am Wochenende vom 13. bis 14. Juni wird geht das 25. Spectaculum über die Bühne. Kontinuität herrscht dabei abermals bei den Eintrittspreisen. Unverändert zum Vorjahr zahlen Erwachsene ohne Gewand für das Tagesticket zehn Euro und 16 Euro für das Wochenendticket. Kinder ab 14 Jahren zahlen sieben Euro für den Tag und zwölf Euro fürs Wochenende. Das gleiche gilt für Gewandete: Kinder bis zum Schwertmaß von etwa 1,40 Meter dürfen weiterhin kostenlos auf das Gelände. Das Spectaculum beginnt am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag bereits um 10 Uhr.

Gaukler, Feuerspektakel und unzensierte Storys

Für die musikalischen Einlagen sind im Jubiläumsjahr die Spielleute von Spectaculatius und die Gruppe Tamburo Bant Skaldar zuständig. Beide sind in Obermoschel keine Unbekannten. Gleiches gilt für „Chnutz vom Hopfen“, der wieder seine Geschichten für Jung und Alt erzählen wird, inklusive der unzensierten Variante am späten Abend. Als Gaukler wird diesmal der werte „Hubertus“ in Obermoschel zugegen sein. Für das obligatorische Feuerspektakel am Samstagabend sorgt das Ensemble von „Feuerplanet“.

Auch das Lager am Fuße der Burg ist immer einen Besuch wert. Foto: BurgFörderverein/oho

Zum bekannten Burgtreiben gehört auch das Lagerleben, wo gewandete Gruppen sich über das Wochenende niederlassen. Dort kann man Bogenbauer, Perlendreher oder einem Knochenschnitzer bei der Arbeit zuschauen. Wer möchte, kann selbst Bogenschießen oder sein Geschick an alten Spielen versuchen. Und nicht zuletzt werden auch die Orks wieder in Obermoschel zugegen sein.

Beste Freunde: Die beliebte Ork-Lagergruppe und die Musikanten von Tamburo Bant Skaldar. Foto: Tommy Rhein

Im Herbst auch wieder ein Theaterstück geplant

Nachdem in 2025 die erfolgreiche Premiere des „Chawwerusch“-Theaters mit dem Stück „Rausch der Freiheit – 500 Jahre Bauernkrieg“ auf der Moschellandsburg stattfand, gibt es auch in diesem Jahr ein Theaterstück im Herbst. Diesmal bringt das Ensemble das Stück „Der zerbrochene Krug“ auf die Bühne.