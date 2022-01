Die Pfalzmeisterschaften in der Halle der U14 am Wochenende in Ludwigshafen waren für die junge Leichtathletik-Abteilung des SV Börrstadt ein Erfolg. Bester Athlet war einmal mehr Jonte Jauß. Er trat mit zwei ersten und zwei dritten Plätzen die Heimreise an.

„Der Wettkampf für Jonte gestaltete sich schwierig. Er war für vier Disziplinen gemeldet, die gemäß des Zeitplanes durchaus machbar waren“, erzählt sein Trainer Otto-Erich Juhler. Doch dann kam es anders: Der Wettkampftag begann mit dem 60-Meter-Sprint. Seinen Vorlauf gewann Jauß souverän. Im Finale entwickelte sich ein Dreikampf. Jonte wurde mit vier hundertstel Sekunden Rückstand auf den Sieger und zwei hundertstel auf den Zweitplatzierten Dritter. Mit 4,50 Meter kam er auch beim Weitsprung als Dritter ins Finale, musste den Wettkampf aber abbrechen und zum Hochsprung und Kugelstoßen wechseln. „Aus unverständlichen Gründen dauerte die Auswertung der besten Acht beim Weitsprung weit über eine halbe Stunde, sodass der Zeitplan für Jonte durcheinander geriet“, berichtet Juhler. So musste er im Wechsel einen Kugelstoß und einen Hochsprung absolvieren. Er stieß die Kugel 12,24 Meter weit (der Zweitplatzierte stieß 7,20 Meter) und übersprang die Latte bei 1,49 Meter. Im Weitsprung blieb er Dritter. Dass er trotz des Hin und Her zwischen den Disziplinen „solche Spitzenleistung erzielte, ist umso erstaunlicher“. Auch die weiteren Teilnehmer des SV Börrstadt erreichten gute Platzierungen: Jördis Jauß beendete das Kugelstoßen bei den W12 mit einem vierten Platz. Ayon Cona-Schielmann wurde in der M14 Fünfter über 800 Meter, Lucy Vollmar Sechste über 800 Meter bei den W12. Clara Kunze stieß im Kugelstoßen bei den W14 die siebtbeste Weite.