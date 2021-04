Drei Betrugsversuche am Telefon wurden der Polizei am vergangenen Freitag bekannt. Die Anrufer gaben an, durch einen Unfall in Not geraten zu sein und Geld zu brauchen. Alle angerufenen Personen erkannten schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, es entstand kein Schaden. Die Polizei rät dazu, misstrauisch zu bleiben. „Wenn Sie unsicher sind, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist keinesfalls unhöflich!“, so der Tipp. Außerdem sollten am Telefon niemals Auskunft über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse gegeben oder andere sensible Daten preisgegeben werden.