Erdekaut-Rangerin Simone Wilhelm hatte kurz vor dem Jahreswechsel den Kaffee auf. Auf Facebook machte sie ihrem Ärger Luft. „Welches (...) schneidet die Meisenknödel auf und klaut sie? Das ist ja mies. Hab mich schon gewundert, wieso die so schnell leer sind. Schon schlau,sie nicht ganz mitzunehmen. Sondern aufzuschneiden und raus zu klauen.Hab’s aber trotzdem gemerkt. Traurig. Aber ehrlich. Nicht mal den Vögeln wird ihr Futter gegönnt in der Erdekaut.“

Der Ärger von Wilhelm ist mehr als verständlich. Denn ebenso wie das Vogelfutter in den Häuschen zahle sie die Meisenknödel aus eigener Tasche, so die 55-Jährige, die seit fünf Jahren Rangerin in der Erdekaut ist.

Klar, dass Wilhelms Post dann auch kommentiert wurde. Wie das auf Social Media eben so ist. „Wie dreist, schrecklich, wenn man so etwas nötig hat“, schrieb eine Userin empört. Ein anderer stieß gleich eine Debatte über den ökonomischen Verfall der Gesellschaft an: „Wir haben schreckliche Fälle von Armut, mitten im so reichen Deutschland. Alles eine Folge von Entscheidungen der Politik. Manche müssen vielleicht Ende des Monats Meisenknödel essen.“ Andere wiederum ließen ihren inneren Sherlock Holmes von der Leine und dachten in eine ganz andere Richtung. Waren die Übeltäter vielleicht ... Tiere? Waschbären wurden zunächst als Verdächtige genannt, was Wilhelm aber schon aufgrund ihres Nichtvorhandenseins in der Erdekaut ausschließen konnte. Eine weitere Facebook-Nutzerin brachte daraufhin Eichhörnchen als mögliche Langfinger ins Spiel: „Ich habe schon Eichhörnchen dabei beobachtet, wie sie Meisenknödel ,knacken’. Zudem hat es die letzten Tage stark gewindet und denkst du nicht daß es in der Erdekaut diverses Getier gibt?“ Laut Wilhelm ebenfalls keine wirklich wahrscheinliche Erklärung für das mystische Meisenknödelverschwinden: „Das Stück, wo verschweißt ist, wurde abgeschnitten. Es lag auf dem Boden. Das Netz hing noch am Baum. Es könnte natürlich sein, dass die Tiere so schlau sind und eine Schere benutzen können.“

Der wahre Übeltäter ist bislang nicht ausgemacht. Wilhelm vermutet, dass es jemand mit eigenem Garten ist, der sich hier einfach bedient. Mittlerweile hat die Rangerin aber offenbar eine Lösung für das Problem gefunden. Sie hat die Meisenknödel einfach umgehängt. Nun sind sie nicht mehr an einem Baum nahe des Grubengebäudes zu finden, sondern an einem Baum auf dem Areal mit den Schafen. Und das ist von einem Elektrozaun eingehegt. Man muss es den Leuten auch nicht zu einfach machen ...