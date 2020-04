Asphaltarbeiten auf der Autobahn 63 zwischen den Anschlussstellen Erbes-Büdesheim und Freimersheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern kündigt der Landesbetrieb Mobilität für die Zeit vom 15. bis 22. April an.

Um die neue Asphaltdeckschicht aufzubringen, gilt laut einer Pressemitteilung für die Tage 15. April, 21. April und 22. April, dass in Fahrtrichtung Kaiserslautern nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht, die Geschwindigkeit wird auf 40 km/h begrenzt. An allen drei Tagen wird die Zufahrt zur A 63 in Erbes-Büdesheim und die Ausfahrt in Freimersheim jeweils in Richtung Kaiserslautern gesperrt. Der zufahrende Verkehr an der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim wird in Richtung Norden über das Autobahnkreuz Alzey geleitet und dann in Richtung Kaiserslautern rückgeführt. Der Verkehr von Norden mit dem Ziel Ausfahrt Freimersheim wird über die Anschlussstelle Kirchheimbolanden und von dort zurück zur Anschlussstelle Freimersheim geleitet.