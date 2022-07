Die Ortsgemeinde nimmt im Hinblick auf die Entwässerung Verbesserungen im Neubaugebiet „Heckwiese“ vor. In den nicht bebaubaren Flächen des Neubaugebietes wurde im Bereich des Rückhaltebeckens sehr viel Wasser festgestellt. Diese Grundstücke gehören der Ortsgemeinde. Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders (Wählergruppe „Lebensraum Dorf“) informierte die Ratsmitglieder darüber, dass mit dem Planungsbüro Wasser-Versorgung-Energie (WVE) in Kaiserslautern ein Entwässerungs-Konzept entwickelt wurde.

Das Gremium vergab den Auftrag zur Ausführung an die Firma F. K. Horn in Kaiserslautern. Die Kosten von 7240 Euro sind von der Ortsgemeinde Höringen zu tragen. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen und der Verkauf der neun Baugrundstücke aus dem zweiten Teil steht demnächst an.