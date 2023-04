Das Ziel, unter die ersten vier zu kommen, hat die österreichische Viermal-200 Meter-Staffel am Samstag bei der Hallen-WM im polnischen Torun verpasst. Am Bolander, der die Hallenrunde in neuer persönlichen Bestzeit lief, lag es nicht.

Die Enttäuschung stand Ingo Pregernig auch noch ein paar Tage nach dem Wettkampf ins Gesicht geschrieben. Gleich zwei Läufer musste das österreichische Team ersetzen. Konnte man den im Vorfeld schon bekannten verletzungsbedingten Ausfall eines Staffelmitglieds noch verstehen, reiste ein weiteres am Vorabend nach seiner Disqualifikation im Einzel überraschend einfach ab.

Live auf Youtube waren die Staffeln am Samstagnachmittag zu verfolgen. Unschwer zu erkennen: Eduard Gonaus als Startläufer und Ingo Pregernig aus Bolanden als zweiter Mann präsentierten sich in guter Verfassung. Persönliche Bestzeit von Pregernig und ein großer Vorsprung vor Kanada und Frankreich kamen dabei heraus.

Schwierige Vorzeichen

Doch dieser Vorsprung sollte nicht reichen. Vor dem Hintergrund, dass der dritte Läufer Florian Zeh knapp vier Stunden zuvor im Finale über 1500 Meter am Start war und der Schlussläufer Vladimir Tranzik mit muskulären Beschwerden starten musste, war klar, dass es nicht für eine Top-Platzierung reichen wird.

„Mit meiner eigenen Leistung bin ich sehr zufrieden und habe meine Bestzeit in der Halle um gut eine Sekunde verbessert“, sagt Pregernig, der sich aus gesundheitlichen Gründen alles andere als optimal vorbereiten konnte und die Einzel über 60 und 200 Meter abgesagt hatte.

„Wenn ich das gewusst hätte, wäre vielleicht doch ein Start im Einzel eine Option gewesen“, hadert der ambitionierte 52-Jährige mit den Geschehnissen. Am Ende landeten alle anderen teilnehmenden Nationen – Portugal, Schweden, Großbritannien, Polen, Deutschland, USA, Slowakei, Kanada und Frankreich – vor Österreich.