Die Gemeinde Jakobsweiler mit zirka 250 Einwohnern liegt idyllisch in einem Tal am Fuße des Donnersbergs. Mittendrin fließt ein Bach, an dem sich das Ferienhaus von Corina und Thomas Schuster befindet und nach dem es benannt ist. Obwohl im Ortskern gelegen, ist es dort ruhig.

„Wir sind 2002 nach Jakobsweiler in das Anwesen neben dem jetzigen Ferienhaus gezogen“, erzählt Corina Schuster. „Damals wohnte dort noch eine ältere Dame, die dann irgendwann