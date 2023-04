Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zahlen von ästhetisch-plastischen Eingriffen während der Corona-Monate haben sich deutlich verändert. Fachleute machen den Vergleich des eigenen Gesichts auf dem Bildschirm mit den perfekt getunten, durch den Filter gejagten Aufnahmen aus Facebook, Instagram und Co. als Ursache für einen Anstieg der Zahlen bei korrigierenden Eingriffen fest. Was sagen Pfälzer Spezialisten dazu?

Seit rund einem halben Jahr bietet Valentin Diehl de Vizcarra in der Zahnarztpraxis Michael Evers in Kirchheimbolanden Lippenunterspritzungen an. Über sich selbst sagt er: „Ästhetik