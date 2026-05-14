Rockenhausen führt im Kreispokalfinale der zweiten Mannschaften zweimal, die TSG Kaiserslautern rettet sich ins Elfmeterschießen. Dort entscheiden die besseren Nerven.

Meisterschaft in der B-Klasse und nun der Triumph im Fußball-Kreispokal. Das Double hat die zweite Mannschaft der TSG Kaiserslautern seit Mittwochabend sicher. Das Team von Trainer Maurice Klemens bezwang vor 300 Zuschauern in einem dramatischen Kreispokal-Endspiel auf dem Rasenplatz in Münchweiler die SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler II mit 6:4 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Jetzt fehlt der TSG II nur noch eine Sache zur perfekten Saison.

„Gefeiert wurde noch bis in die frühen Morgenstunden“, verriet Dominik Oemcke, Fußballabteilungsleiter der TSG Kaiserslautern, der betonte: „Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und sich diesen Erfolg verdient.“ Wieder einmal musste ein Elfmeterschießen den Gewinner des Kreispokals Kaiserslautern/ Donnersberg der zweiten Mannschaften entscheiden. In der regulären Spielzeit und Verlängerung lieferten sich beide Mannschaften einen großen Kampf. Die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler II war leicht favorisiert in das Spiel gegangen. Die Donnersberger spielen in dieser Saison in der A-Klasse und stehen dort auf dem 14. Tabellenrang. Die TSG II stand vor dem Spiel als Meister der B-Klasse Süd schon fest.

Ausgleich in letzter Sekunde

Der Favorit hatte auch den besseren Start. Maurice Hediger brachte die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler II mit 1:0 in Führung (14.). Die Donnersberger spielten ohne ihren Spielertrainer Michael Hammerschmidt, der beruflich unterwegs war. Für ihn coachte Boris Schneider die Mannschaft. Die TSG II kam dann besser in die Partie, erspielte sich einige gute Torchancen. Ende des ersten Durchgangs gelang den Lauterern der Ausgleich. Tobias Oemcke traf zum 1:1 (41.). Nach einem verschossenen Elfmeter der Lauterer – SG-Keeper Malte Diesner parierte gut (48.) – ließen beide Teams in der zweiten Hälfte der regulären Spielzeit nicht mehr viel zu. Die SG hatte etwas mehr Ballbesitz, doch die TSG war mit Kontern gefährlicher. Es gab nur noch wenige Torchancen. Letztlich blieb es beim 1:1.

Es regnete zwischendurch sehr stark. Die Partie ging in die Verlängerung. Dort brachte dann kurz vor der ersten Viertelstunde Nachschlag Danny Schulz die SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler II erneut in Führung (105). In der Folge stellten die Donnersberger auf Defensivmodus und versuchten, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Die Lauterer stemmten sich verzweifelt dagegen und wurden dann doch noch belohnt: Mit dem allerletzten Angriff gelang Marcel Mannweiler das 2:2 (120.) nach einem Eckball der Ausgleich für die TSG Kaiserslautern II. Kurz danach pfiff der Unparteiische Michael Vatter die Partie ab.

TSG-Torwart wird zum Matchwinner

Es musste somit wieder ein Elfmeterschießen entscheiden. Und im Nervenspiel vom Punkt avancierte bei Kaiserslautern der eigene Torwart zum Matchwinner . TSG-Torhüter Kai Uwe Hörth parierte zwei Elfmeter. Die Lauterer Schützen waren abgeklärt. Marcel Mannweiler, Eric Perez-Salado Wieck, Hannes Daniel und Johannes Schnackenburg verwandelten eiskalt für die TSG II. Bei der SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler II blieben nur Igor Schmidt und Tobias Basalyk vom Punkt erfolgreich.

Die Lauterer jubelten überschwänglich, bei der SG gab es traurige Gesichter. „Jetzt muss einfach die erste Mannschaft den Klassenerhalt schaffen, dann würde die zweite Mannschaft auch in die A-Klasse aufsteigen“, sagte TSG-Abteilungsleiter Oemcke nach der Partie. Die Erste der Lauterer belegt in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz aktuell den Relegationsplatz, kann aber auch noch auf einen direkten Abstiegsrang fallen.

Trainer Hammerschmidt verlässt die SG

Bei der SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler II wurde unterdessen bekannt, dass Spielertrainer Michael Hammerschmidt nach der Runde beim Landesligisten Schmittweiler-Callbach als spielender Co-Trainer agieren wird. Er wurde beim FC schon vorgestellt. Wer in Zukunft die zweite Mannschaft der SG coachen wird, ist noch nicht bekannt.