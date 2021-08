Der aus dem Rockenhausener Exoten-Tierpark entflohene Affe befindet sich wohl weiter im Gebiet um seinen zuletzt bekannten Aufenthaltsort. Zwischen Reipoltskirchen und Dörrmoschel hätten Passanten den Primaten über einen Weg laufen sehen. Das berichtet der Tierpark-Betreiber Andreas Spieß auf Nachfrage Montagnachmittag. Augenzeugen hätten seinen Makaken zudem in ein Maisfeld in der Nähe fliehen sehen. Während es über das Wochenende keine Neuigkeiten zum Flüchtigen gab, war er am Freitag bereits in Reipoltskirchen gesichtet worden. Bereits Ende Juli war das Tier aus seinem Gehege in Rockenhausen geflohen. Seitdem hatte der Affe eine Rundreise durch den Donnersbergkreis hingelegt. Von Katzenbach ging es zum Inkelthalerhof und dann in weiter in Richtung Nußbach sowie Reipoltskirchen.