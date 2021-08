Der aus dem Tierpark Donnersberg entlaufende Makaken-Affe ist nach wie vor auf freiem Fuß. Zweimal war er zuletzt in Katzenbach gesichtet worden, jedoch stets verschwunden, als Tierparkbetreiber Andreas Spieß anrückte. Am Donnerstag war der „Ausbrecher“ auf Tour gegangen. Der viereinhalb Kilogramm schwere Affe hatte wohl in der Einzäunung seiner Behausung, die er sich mit weiteren Artgenossen teilt, eine Schwachstelle entdeckt: Ein Doppeldraht sei wahrscheinlich aufgrund eines Herstellungsfehlers nicht richtig verschweißt gewesen, vermutet Spieß.

Und so nutzte der Affe die Gelegenheit, sich einen etwa zehn Zentimeter großen Durchschlupf zu verschaffen. Er saß dann auf dem Dach im Tierpark. Als Spieß den Ausbruch bemerkte, wollte er das Tier sofort wieder einfangen – ohne Erfolg: Gerade in diesem Moment war eine Gruppe von Kindern im Tierpark, das Tier erschrak sich und suchte das Weite.

Der Affe, ein Meerkatzenverwandter, sei völlig ungefährlich. Sein dichtes Fell lasse ihn größer erscheinen, als er wirklich ist, und die langen Reißzähne die er hat, braucht er in der Natur, wenn er Rinde abnagt. „Der Affe ist Vegetarier und frisst kein Fleisch“, berichtet der Tierparkbetreiber. Auf dem Speiseplan stehen normalerweise Obst und Gemüse. Spieß ist davon überzeugt, dass der Affe nur wenige Kilometer weit unterwegs sein wird, denn momentan brauche er sich um seine Verpflegung keine Sorgen zu machen. „Er wird sich überwiegend von Obstbaumblättern ernähren.“

Das Einfangen des schreckhaften Affen gestalte sich äußerst schwierig. Spieß bittet darum, umgehend unter 0175 3383420 informiert zu werden, wenn das Tier entdeckt wird. „Normalerweise bin ich in 20 Minuten an Ort und Stelle und kann dann handeln“, sagt Spieß. Hektik und Lärm sollten vermieden werden.