Ein Hund, der von zuhause ausgebüxt war, hat am Samstag in der Lohnsfelder Kaiserstraße (L401) einen Unfall verursacht. Der Vierbeiner ist gegen 16.30 Uhr auf die Fahrbahn und dabei direkt vor ein Auto gelaufen. Dessen Fahrerin konnte zwar dem Tier noch ausweichen, anschließend ist der Wagen aber mit einem neben dem Bordstein stehenden Blumenkübel kollidiert. Beim dem Aufprall wurde der Pkw so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Das Wichtigste aber: Sowohl die Frau und die drei Mitinsassen als auch der Hund sind unverletzt geblieben. Der Halter hat den Ausreißer kurz danach wieder eingefangen. Im Einsatz war die Feuerwehr, die ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt hat.