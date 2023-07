Piepstöne haben aufhorchen lassen – und bei einer Tierschützerin umgehend Alarmglocken in Gang gesetzt. Der Frau ist es wohl zu verdanken, dass ein Entenküken jetzt ungleich fröhlicher piepsen kann als noch am Montagmittag.

Wie die Bundespolizei mitteilt, war die Tierfreundin in der Regionalbahn auf der Nahetal- und Alsentalstrecke unterwegs, als sie den seltsam anmutenden Lauten auf die Spur ging und ein Mädchen entdeckte, das ein kleines Entlein in Händen hielt. „Zum Glück für das Küken konnte die Frau das Mädchen überzeugen, dass das Tier professionelle Hilfe brauche“, teilte am Dienstag die Bundespolizei mit.

Neues Reiseziel: Waldalgesheim

Das Mädchen habe das Tier der Frau überlassen, die auch umgehend gehandelt hat: Gleich darauf nahm eine Streife der Bundespolizei die beiden am Bahnhof Bad Kreuznach in Empfang. Es gelang, mit Hilfe des Tierheims in der Kurstadt eine Auffangstation in Waldalgesheim ausfindig zu machen. Dort konnte sich das Entenküken von den Strapazen seiner Reise erholen und wird seither artgerecht versorgt.

Woher es kam und was das Mädchen bewogen hat, das Tierchen im Zug mitzunehmen, ist nicht bekannt: Nach Polizeiangaben hatte das Mädchen den Zug noch vorm Eintreffen der Polizeistreife verlassen.