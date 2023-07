Der Barockensemble Postscript kehrt nach Kirchheimbolanden zurück und musiziert am Sonntag, 6. August, 19 Uhr, im Kelterhaus im Schlossgarten.

Das Quartett aus den Niederlanden spielt unter anderem Werke der 1738 in Venedig geborenen Komponistin Anna Bon di Venezia, die erst in jüngster Zeit von der Musikwelt wiederentdeckt wird. Die Werkauswahl ist nicht zuletzt eine Hommage an die fast gleichaltrige Fürstin Karoline, die musikalisch gebildete Herrin der Kirchheimbolander Residenz. Tickets sind vorab über die Internetseite www.reservix.de. Inhaber der RHEINPFALZ-Card erhalten eine Ermäßigung.