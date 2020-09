Wieder einmal versuchten unbekannte Betrüger, mit dem sogenannten Enkeltrick von einer Seniorin Geld zu ergaunern. Wie die Polizei am Freitag berichtet hat, wurde eine 87-jährige aus Kirchheimbolanden tags zuvor gegen 14 Uhr von einem ihr unbekannten Mann angerufen, der ankündigte, die Seniorin besuchen zu wollen. Der Anrufer versuchte, bei seinem Opfer den Eindruck zu erwecken, er sei ihr Stiefenkel. Nachdem die Frau einen Besuch abgelehnt hatte, gab er an, wegen eines Verkehrsunfalls dringend einen größeren Bargeldbetrag zu benötigen. Auf die Erwiderung der Frau, über diese Summe nicht zu verfügen, halbierte der Anrufer den Betrag. Als der Anrufer in Aussicht stellte, mit einem Freund bei der Seniorin vorbeizukommen und ihr bei der Geldabhebung behilflich zu sein, beendete das Opfer das Gespräch. Es blieb beim Betrugsversuch.