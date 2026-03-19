In der Imsbacher Straße in Alsenbrück-Langmeil stockt der Verkehr wegen parkender Autos. Nun soll eine Verkehrsschau weiterhelfen. Die Anwohner hingegen bleiben gelassen.

Eigentlich ist die Imsbacher Straße in Alsenbrück-Langmeil fast schon eine Seltenheit, wenn man die Ortsdurchfahrten vieler Pfälzer Gemeinden betrachtet: Breit und gut ausgebaut schlängelt sie sich durch den Winnweilerer Ortsteil, bevor sie in eine abknickende Vorfahrtstraße mündet. Doch sie hat ein Manko: Gerade in den Abendstunden und am Wochenende füllt sie sich mit parkenden Autos am Straßenrand. Wer sich an ihnen vorbeischlängelt, wird nicht selten vom Gegenverkehr oder ausparkenden Autos ausgebremst. Und in manchen Momenten reicht es gerade noch so, um zum Stehen zu kommen.

Ortsvorsteher Michael Immel weiß um das Problem, hat es deswegen erst vor Kurzem nach einigen Beschwerden erneut im Ortsbeirat thematisiert: „Die Situation ist ja nicht neu, sie beschäftigt uns schon seit einigen Jahren.“ Denn viele der Anwohner stellten ihre Autos an der Durchfahrtsstraße ab, an denen sich der fließende Verkehr vorbeischlängeln muss. „Problematisch wird es, wenn Anwohner aus ihren Hofeinfahrten herausfahren wollen, auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Auto parkt und der Verkehr auf die Gegenspur wechseln muss, um vorbeizukommen“, beschreibt er.

Die Suche nach Alternativen

Dann könne es schon einmal passieren, dass die Anwohner wegen des dichten Verkehrs sich nur langsam vom Grundstück „tasten“ könnten. Deswegen soll es nun in der kommenden Woche eine Verkehrsschau an der Kreisstraße zusammen mit dem Ordnungsamt Winnweiler, der Kreisverwaltung und dem LBM geben. „Es soll noch einmal geprüft werden, was möglich ist“, erklärt Immel, der die Herausforderung für Parkbuchten vor allem im dichten Bebau und den vielen Hofeinfahrten in der Imsbacher Straße sieht.

Und wie empfinden es die Anwohner? „Natürlich ist manchmal viel los, aber wo in den Dörfern ist es nicht eng?“, fragt Heike Reisinger, Inhaberin des an der Imsbacher Straße gelegenen Secondhand-Geschäfts „Glücksgriff“ auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Beschweren könne und wolle sie sich deswegen aber nicht. Sie empfinde die Situation eher als Wohlstandsproblem. „Heutzutage haben die Menschen nicht mehr nur ein Auto wie früher, sondern gleich mehrere, und wo sollen sie sonst mit denen hin?“, zeigt sie Verständnis. Reisinger kann dem Zustand sogar etwas Positives abgewinnen: „Das heißt doch auch, dass es uns gut geht, dass wir uns das leisten können.“

Eine Frage der Perspektive

Außerdem wirkten die vielen geparkten Autos wie geschwindigkeitsregulierende Straßenverengungen auf der breit ausgebauten Kreisstraße und zwingten Verkehrsteilnehmer dazu, weniger zu rasen. Einen Nachteil für ihr Geschäft habe sie noch nicht festgestellt. Ihre Kunden fänden schon immer einen Parkplatz, seien auch bereit mal einige Meter zu laufen. Und: „Zu mir kommen ja auch keine zehn Kunden auf einmal“, versichert Reisinger.

Eine weitere Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, vertritt eine ähnliche Ansicht. Zwar nehme sie vor allem am Abend, wenn alle Anwohner zu Hause seien und die Autos vor den Türen abstellten, schon einmal wahr, dass jemand in die Eisen steigen müsse, weil ihm der Gegenverkehr auf der eigenen Spur entgegenkomme. „Besonders kritisch ist es, wenn größere Busse oder landwirtschaftliche Maschinen vorbei an den parkenden Autos müssen“, weiß sie aus Erfahrung. Im Gegensatz zu vielen anderen könnten sie nicht so leicht beschleunigen, um zügig an den Hindernissen vorbeizukommen.

Mehr Autos, kleine Ortschaften

„Die Parksituation ist schon schwierig, aber nicht ungewöhnlich“, sagt sie trotzdem und erklärt sie sich mit der gestiegenen Anzahl an Fahrzeugen in den Haushalten. In vielen kleineren Dörfern und Gemeinden seien die Straßen noch enger, die Ausgangslage dadurch noch komplizierter. „Das ist also kein Problem, dass nur in Alsenbrück-Langmeil herrscht, sondern eher ein bundesweites“, findet sie. Entsprechend könnten Autofahrer ihr Fahrverhalten einfach etwas anpassen. „Natürlich kann man sich auch fragen, warum viele Anwohner ihre Autos nicht in ihre Hofeinfahrten stellen“, gibt sie Lösungsvorschläge. Gestört fühle sie sich aber nicht, betont sie. Falls sie zugeparkt wäre, suche sie einfach das Gespräch. „Das hat bei uns bisher immer geklappt.“ Trotzdem sei sie gespannt, ob die geplante Verkehrsschau auch eine Lösung mit sich bringe.