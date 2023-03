Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen klammer Kassen ist in vielen Gemeinden vieles nicht mehr möglich, Wünschenswertes bleibt auf der Strecke. Nur dort, wo Private sich engagieren, gibt es oft noch kleine Fortschritte, die kleine Gemeinden lebenswert erhalten. Ein Beispiel aus Ilbesheim.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend gab es gleich drei Tagesordnungspunkte, die den gleichen Inhalt hatten: Annahme von Spenden. Was das so besonders machte, war die Tatsache, dass alle