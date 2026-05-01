Der Radfahrer-Verein Bolanden war mit drei Fahrern beim „Großen Preis der Südlichen Weinstraße“ dabei. Das RVB-Trio präsentierte sich beachtlich.

In der Altersklasse U15 ging Raphael Ollig an den Start. Das 16 Fahrer starke Feld hatte eine 33 Kilometer lange Runde zu bewältigen, welche mit zahlreichen Hügeln sowie aber auch mit zwei anspruchsvollen Anstiegen gespickt war. Besonders spannend machte den Rennverlauf der entscheidende Anstieg kurz vor dem Zielbereich. Raphael Ollig konnte sich in der Anfangsphase über rund 15 Kilometer im vorderen Feld behaupten. Am ersten längeren Anstieg musste er jedoch abreißen lassen und fand sich in einer Verfolgergruppe wieder. Die fünfköpfige Spitzengruppe war nicht mehr einzuholen und dennoch zeigte er Kampfgeist bis zum Ziel und sicherte sich am Ende den elften Platz.

In der U13-Klasse startete Felix Bierling im Feld der 20 Fahrer. Die Renndistanz in dieser Klasse waren neun Kilometer. Nach etwa der Hälfte des Rennens kam es direkt vor Bierling zu einem Sturz, dem er nicht mehr ausweichen konnte und somit ebenfalls zu Fall kam. Trotz dieses Rückschlages nahm Bierling die Verfolgung der Spitzengruppe wieder entschlossen auf. Auch wenn der Anschluss nicht mehr gelang, bewies er Moral und erreichte mit einem beherzten Schlusssprint noch den zwölften Platz.

Trainer zufrieden

Der jüngste RVB-Fahrer, Valentin Rieser, trat in der U11 an und stellte sich der neun Kilometer langen Strecke und einem Starterfeld von 16 Fahrern. Lange Zeit konnte er gut im Hauptfeld mithalten. Nach etwa sechs Kilometern wurde jedoch das Tempo deutlich verschärft und er verlor den Anschluss. Dennoch kämpfte er sich tapfer ins Ziel und belegte einen respektablen zehnten Platz.

RVB-Trainer Hermann Schäffer zeigte sich mit den Leistungen seiner Schützlinge insgesamt sehr zufrieden: „Ich bin auf jeden einzelnen Fahrer stolz. Alle haben großen Einsatz gezeigt und wichtige Rennerfahrung gesammelt“, sagte Schäffer. Die nächsten Rennen stehen schon unmittelbar bevor.