Mehrere Kunden im EWR-Versorgungsgebiet, zu dem auch der Raum Kirchheimbolanden gehört, berichten aktuell von dubiosen Telefonanrufen mit dem Ziel, Kundendaten abzugreifen. Das nimmt der Energieversorger zum Anlass, seine Kunden zur Vorsicht zu mahnen. Die ins Worms ansässige EWR rät dazu, bei solchen Anrufen keine persönlichen Informationen oder Daten weiterzugeben. Betroffene könnten sich immer direkt an die kostenlose Servicenummer 0800 8484841 oder per E-Mail an kundenservice@ewr.de wenden, so diese Pressemitteilung.