Aktuell geben sich Unbekannte telefonisch als angebliche Partner von EWR aus und fragen sensible Kundendaten ab. Das teilt der kommunale Energieversorger, der auch in Teilen des Donnersbergkreises aktiv ist, mit und unterstreicht: EWR erfrage sensible Daten grundsätzlich nicht telefonisch. Es bestehe keine Zusammenarbeit mit den anrufenden Firmen. Zudem kündige EWR persönliche Besuche immer schriftlich an. Im Zweifel sollten Kunden immer direkt bei EWR nachfragen, sagt Dominik Nagel, der Pressesprecher des Energieversorgers. Der Kundenservice ist unter 0800 8484841 oder per E-Mail an kundenservice@ewr.de zu erreichen.