Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Steigende Energiekosten sorgen seit geraumer Zeit für Probleme, überall soll an Strom- und Heizungskosten gespart werden. Nun reagiert auch der Donnersbergkreis. Ein „Krisenstab Energie“ hat bereits erste Anweisungen gegeben.

Was passiert, wenn es aufgrund des Ukrainekriegs zu Engpässen in der Energie- und Stromversorgung kommt? Darüber macht sich auch der Kreis Gedanken und will vorbeugende Maßnahmen