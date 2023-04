Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 360.000 Euro zahlt die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land pro Jahr an Energiekosten für die Gebäude und Liegenschaften in ihrem Besitz. Das soll weniger werden – mit Hilfe eines Energiemanagementsystems, dessen Einführung der VG-Rat bei einer Gegenstimme (Ralf Beisiegel, Freie Liste Nordpfalz) beschlossen hat. Erhofft wird in einem ersten Schritt ein um 10 bis 15 Prozent geringerer Verbrauch. Ziel ist aber, dass es dabei nicht bleibt.

Kosten des zunächst auf drei Jahre angelegten Konzepts: Rund 49.000 Euro, von denen etwa 32.000 Euro durch Zuschüsse gedeckt sind. Bei der Verbandsgemeinde verbleibt demnach ein Eigenanteil